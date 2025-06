A conferência ICON, que ao longo dos últimos dias decorreu na Meo Arena, trouxe a Lisboa algumas das personalidades mais emblemáticas no que diz respeito ao mundo dos influenciadores digitais. Uma delas foi Simon Cowell, um dos jurados do 'Got Talent', edição britânica.

Alice Alves, que esteve nos bastidores do evento, teve a oportunidade de conhecer o empresário inglês.

"Eu sou a pessoa que chama e cumprimenta o Simon Cowell e ainda espeta o dedo a falar com ele (foi para o fazer rir). E como se não bastasse ainda pedi uma fotografia com todas no final", revelou.

"É super simpático e bem disposto! Contou-nos que ainda fica nervoso antes de subir a palco. Não precisa, tem a simpatia e humildade dos mestres. Foi uma conversa inspiradora moderada pelo nosso diretor Dr. José Eduardo Moniz. Ótimo momento", completou.

