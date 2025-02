Os fãs ficaram preocupados com a aparência do jurado de 'Britain's Got Talent'.

Esta quarta-feira, 12 de fevereiro, Simon Cowell, jurado de 'Britain's Got Talent, esteve com os seus colegas de elenco, Amanda Holden, Alesha Dixon, KSI e Bruno Tonioli, para o lançamento da 18.ª temporada do programa. Mas a sua aparência levantou preocupação entre os fãs. Na sessão de fotos para o 'BGT', que estreia no sábado, 22 de fevereiro, o magnata da música usou o seu look mais característico: um blazer cinzento, calças pretas e uns óculos laranja. Porém, não foi o visual de Simon que chamou a atenção dos fãs. É que o jurado sofreu um pequeno acidente com uma máquina de barbear, tal como se pode perceber pela falha de pelos que o mesmo tem debaixo do nariz. Simon Cowell© Stuart C. Wilson/Getty Images "Ai, Simon!", escreveu um fã no X, enquanto outro observou que o "infeliz acidente" foi estranho, já que Simon Cowell provavelmente tem uma equipa de maquilhagem que poderia ter corrigido este pequeno percalço.