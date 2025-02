Kanye West não é mais representado pela agência de talentos 33&West, sediada em Los Angeles, confirmou um representante da empresa.

Kanye, também conhecido por Ye, foi dispensado da agência de talentos que o representava.

Daniel McCartney, da 33&West, que tinha sido designado agente do artista, publicou no Instagram, no dia 10 de fevereiro, que tanto ele como a agência iriam parar de trabalhar com o rapper "imediatamente, devido aos seus comentários prejudiciais e odiosos que a 33&West não pode tolerar".

Esta decisão advém de todas as situações polémicas em que o rapper se tem envolvido. Começou por aparecer nos Grammys ao lado da mulher, Bianca Censori, que chamou a atenção por estar nua. Logo de seguida, Kanye escreveu uma série de comentários racistas e antissemitas, afirmando "amar Hittler" e que era nazi.

Além disso, pediu a libertação de Sean 'Diddy' Combs, acusado de abusos sexuais e tráfico humano, e tentou vender um T-shirt com o símbolo de uma suástica no seu website (entretanto removido da internet).

A tudo isto, acrescenta-se ainda que uma ex-funcionária de Kanye entrou com um processo contra ele, alegando ter sido despedida depois de ter sido insultada com comentários racistas e recebido mensagens de ódio por ser judia.

