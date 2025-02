Kanye West e Bianca Censori continuam a ser um dos assuntos mais comentados do momento. Depois da aparição polémica na passadeira vermelha dos Grammys, o Daily Mail avançou que o casal estaria, alegadamente, separado e que até já tinha contratado advogados para oficializar o divórcio.

No entanto, parece que não é bem assim. Milo Yiannopoulos, um representante do casal, veio a público desmentir os rumores de uma possível separação. As declarações foram dadas ao The Hollywood Reporter.

"O Ye e a Bianca estão em Los Angeles, prestes a passar o Dia dos Namorados juntos", começou por dizer. "Anúncios sobre a vida privada virão diretamente deles e não de rumores sem fonte nos tabloides. Esta é a quinta ou a sexta vez que a imprensa noticiou erradamente que o Ye e a Bianca estão a separar-se? Perdi a conta", declarou.

Recorde-se que além da polémica aparição nos Grammys, Kanye West tem estado na mira da imprensa devido às publicações e aos vários comentários antissemitas que tem feito nas redes sociais.

Leia Também: Kanye West e Bianca Censori separados? Fontes próximas garantem que sim

Leia Também: Após publicações antissemitas, Kanye West perde contrato com agência