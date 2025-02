Kanye West e Bianca Censori estão, alegadamente, separados, avança o Daily Mail.

De acordo com uma fonte próxima do rapper, já foi feito um acordo verbal em como Bianca irá receber 5 milhões de dólares (4.81 milhões de euros) aquando do término do casamento que começou em dezembro de 2022.

A modelo e arquiteta estará a viver na mansão de ambos em Beverly Park North, Los Angeles. Mas não não se sabe onde está atualmente o artista, especulando-se que esteja a pensar regressar a Tóquio (Japão), onde tem vivido nos últimos meses.

A notícia surge 11 dias após o polémico momento protagonizado pelo casal na passadeira vermelha dos Grammy Awards, em que Bianca tirou o casaco que levava, ficando com um vestido totalmente transparente, e sem roupa interior.

No dia 7 de fevereiro, o rapper voltou a ser notícia após várias publicações antissemitas partilhadas na rede social X.

