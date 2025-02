Kanye West está em modo defesa da sua mulher, Bianca Censori, depois desta ter usado um look polémico na 'red carpet' dos Grammys.

Esta quinta-feira, 6 de fevereiro, West partilhou uma fotografia sua e de Censori no tapete vermelho do evento no X com uma longa legenda a apoiar o outfit da esposa... ou a ausência dele. A publicação foi entretanto eliminada.

"A primeira 'red carpet' a que a minha mulher foi, abriu um mundo totalmente novo", escreveu o rapper. "Eu continuo a olhar para esta foto com admiração e penso: 'uau, eu tenho muita sorte em ter uma mulher tão inteligente, talentosa, corajosa e gostosa", prosseguiu.

"Ela fez uma pausa nas filmagens de seu primeiro filme para fazer um filme na vida real. Nós adaptamos aquele vestido invisível seis vezes e, como magia, puf, desaparecemos. Obrigado a todos os meios de comunicação que nos reconheceram e nos retribuíram a energia que colocamos".

West agradeceu ainda à Vogue por colocar Censori sob uma "luz positiva" que viu a sua "legítima força" e terminou a publicação com uma crítica àqueles que perguntaram como é que a sua mãe se sentiria.

"Tu não conheces a minha mãe, sua p***", escreveu.

