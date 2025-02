A polémica presença de Kanye West e Bianca Censori na passadeira vermelha dos Grammys continua a dar que falar, e são muitas as coisas escritas lá fora.

Os novos rumores alegam que a namorada do rapper não queria ter ficado nua perante as câmaras no evento. A modelo terá sido "convencida" pelo artista a usar o vestido completamente transparente e sem roupa íntima, na noite de domingo.

Uma fonte próxima a Kanye West disse ao New York Post, na terça-feira, que o rapper insistiu com a mulher para usar o ousado look que deixou tudo a nu.

"Ela teria preferido usar um vestido bonito", comentou a fonte. "Ela teria aproveitado muito mais a noite", acrescentou.

No entanto, apesar de toda a polémica, o casal deslocou-se depois da 'red carpet' dos Grammys para uma festa onde ambos estavam muito animados. E, mais uma vez, Bianca estava com um look ousado.

