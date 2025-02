O casal esteve numa festa depois de terem passado pela passadeira vermelha dos Grammys.

Como já tinha sido relatado anteriormente pelo Fama ao Minuto, Kanye West e Bianca Censori estiveram numa festa depois da polémica presença na passadeira vermelha dos Grammys. À semelhança do que aconteceu na gala de entrega de prémios, em que Bianca ficou nua perante as câmaras, também na festa pós-Grammys a modelo usou um look que se destacou pela ousadia. Mas esse não foi o único pormenor da noite.

O Daily Mail divulgou um outro vídeo do casal na festa, mas, desta vez, do momento em que Bianca tenta 'chamar a atenção' e canta para a multidão que se encontrava no local... mas Kanye West ignora por completo a prestação da companheira. O rapper fica ao telemóvel e não se manifesta ao ouvir Bianca cantar 'Rolling In The Deep' de Adele.

