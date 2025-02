Depois do bizarro momento que Kanye West e Bianca Censori protagonizaram na passadeira vermelha dos Grammys, o casal continuou a gerar polémica.

De recordar que durante a passadeira vermelha da cerimónia, que aconteceu no domingo, 2 de fevereiro, o casal posou num momento já muito falado.

Em frente às lentes dos fotógrafos, a mulher do rapper tirou o casaco e mostrou-se com um vestido completamente transparente, exibindo as partes íntimas.

Horas depois, o casal foi visto numa 'afterparty' dos Grammy Awards e, apesar de Bianca ter trocado de roupa, manteve tudo a descoberto.

Para a festa, a modelo optou por um body preto totalmente transparente, muito cavado e com um enorme decote. O look ficou completo com umas botas pretas.

Os dois foram vistos a dançar e a trocar carícias, como pode ser visto no vídeo abaixo.

