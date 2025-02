Bianca Censori era, para muitos, um nome desconhecido. A mulher com quem Kanye West casou em 2022 é australiana, tem 30 anos e é arquiteta e modelo. As comparações físicas com a antiga mulher do rapper, Kim Kardashian, surgiram logo no início da relação do casal e a verdade é que já não é de agora que Bianca escolhe roupas polémicas para usar. A modelo era constantemente vista na rua e em eventos com looks algo transparentes e ousados.

Mas, ainda assim, quando a arquiteta tirou o casaco em plena passadeira vermelha da gala dos Grammys, no passado dia 2 de fevereiro, o mundo cor-de-rosa entrou em choque.

Seria mesmo possível que uma figura pública fosse completamente despida a um conceituado evento? A resposta é... sim!

A gala, que tem como objetivo premiar e homenagear os grandes nomes da música, ficou com o foco desviado sobre este 'incidente' na 'red carpet'.

Mas a pergunta pode colocar-se: não foi esta uma estratégia de marketing da parte do rapper? É que Kanye West é também empresário e detém uma valiosa marca de roupa. No dia a seguir a este evento, o músico aproveitou logo para promover as suas peças, afirmando que "a mulher mais pesquisada do planeta" as usava.