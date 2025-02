Depois de ter surgido com um look que se destacava pela ousadia, Julia Fox volta a estar no centro das atenções novamente pelo visual.

A modelo, e ex-namorada de Kanye West, marcou presença na Semana da Moda de Nova Iorque, na quinta-feira, e mostrou os seios na hora de posar para os fotógrafos.

Julia Fox estava com um casaco bege quando decidiu abri-lo e deixar os seios às vista. Veja nas imagens que estão na galeria.

Será esta uma imitação da atual companheira de Kanye West? Recorde-se que, esta semana, Bianca Censori surpreendeu tudo e todos quando na passadeira vermelha dos Grammys tirou o casaco e ficou com as partes íntimas expostas, isto enquanto posava ao lado do rapper.

