A presença de Kanye West e Bianca Censori na passadeira dos Grammy Awards levantou questões sobre o código de roupa da cerimónia. De recordar que durante a passadeira vermelha da gala, que aconteceu no domingo, 2 de fevereiro, o casal posou num momento já muito falado. Em frente às lentes dos fotógrafos, a mulher do rapper tirou o casaco que tinha vestido e mostrou-se com um vestido completamente transparente, exibindo as partes íntimas. De acordo com o "código de padrão e práticas de guarda-roupa" dos Grammys, partilhado em 2013 pela Deadline, e agora relembrado pela People, o momento protagonizado pelo casal terá quebrado várias regras. Segundo o protocolo de 'dress code', todas as celebridades, assim como membros da audiência, são obrigados a "tapar de forma adequada as nádegas e os seios femininos", devendo evitar roupa transparente ou que permita ver através, por forma a evitar "expor curvas na zona traseira", assim como é obrigatório "tapar de forma adequada a zona genital". "Obscenidades, integrais ou parciais, no guarda-roupa são inaceitáveis para transmissão", revela ainda o protocolo que, não é certo, estar ainda em vigor exatamente como foi divulgado há 12 anos.