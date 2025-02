Raj Kapoor, produtor executivo dos Grammys deste ano, falou do 'dress code' da cerimónia numa entrevista à People em que foi questionado sobre o incidente em que Bianca Censori posou com um vestido transparente na passadeira vermelha, mostrando as partes íntimas.

De acordo com o produtor, "'black tie' artístico" é o 'dress code' exigido aos convidados do evento.

"Mas, na indústria da música, isso pode ficar à interpretação de cada. Claro que há um 'dress code' para todos os que atuam na gala, que respeita certas normas. Mas, no que toca aos convidados e nomeados, é algo que a [Recording] Academy teria de responder", acrescentou.

De acordo com o "código de padrão e práticas de guarda-roupa" dos Grammys, partilhado em 2013 pela Deadline, e agora relembrado pela People, o momento protagonizado pela modelo e pelo marido, Kanye West, terá quebrado várias regras.

Segundo o protocolo de 'dress code', todas as celebridades, assim como membros da audiência, são obrigados a "tapar de forma adequada as nádegas e os seios femininos", devendo evitar roupa transparente ou que permita ver através, por forma a evitar "expor curvas na zona traseira", assim como é obrigatório "tapar de forma adequada a zona genital".

"Obscenidades, integrais ou parciais, no guarda-roupa são inaceitáveis para transmissão", revela ainda o protocolo que, não é certo, estar ainda em vigor exatamente como foi divulgado há 12 anos.

