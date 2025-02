A mãe de Bianca Censori está em choque com a polémica que surgiu em torno da arquiteta quando esta surgiu na 'red carpet' dos Grammy Awards com um minivestido totalmente transparente.

Bianca, que compareceu com o marido, o rapper Kanye West, deixou pouco para a imaginação, gerando milhares de comentários ao redor do mundo e tornando-se num dos tópicos mais pesquisados ​​deste evento que decorreu no passado domingo, dia 2 de fevereiro.

Na quarta-feira, 4 de fevereiro, a mãe de Bianca, Alexandra Censori, disse ao Daily Mail Austrália que a sua família estava a tentar seguir com a sua vida da melhor maneira possível, longe dos holofotes.

"Somos pessoas normais que vivem as suas vidas da forma mais anónima possível", disse, recusando-se a comentar mais sobre a controvérsia em torno da sua filha.

Alexandra passou o dia calmamente, rejeitando as perguntas dos jornalistas que procuravam comentários. Por sua vez, a sua filha mais nova, Angelina Censori, que está muito mais tranquila com o destaque repentino, chegou mesmo a partilhar imagens do momento em que Bianca deixou cair o casaco no tapete vermelho, revelando o seu estilo ousado.

Leia Também: Produtor dos Grammys reage a nudez de Bianca Censori na 'red carpet'

Leia Também: Kanye West convenceu namorada a nudez? "Ela queria um vestido bonito"