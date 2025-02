A irmã de Bianca Censori 'quebrou o silêncio' sobre o look que a modelo usou na passadeira vermelha dos Grammys, tendo tirado o casaco e ficado nua diante das câmaras.

Angelina, a irmã mais nova, terá apoiado a presença polémica de Bianca. De acordo com o Daily Mail, a jovem, de 20 anos, que ainda vive com os pais de ambas, Alexandra e Leo, em Melbourne, partilhou nas stories do Instagram um vídeo de uma conta de fãs de Kanye do momento em que a irmã entrega o casaco.

Além disso, também terá partilhado uma fotografia de quando a irmã mais velha soltou o casaco e ficou nua perante os fotógrafos.

Este alegado apoio de Angelina chega depois das especulações de que a família de Bianca estaria a temer pelo seu bem-estar.

