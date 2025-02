Muito se tem escrito sobre a ida de Kanye West e Bianca Censori à passadeira vermelha dos Grammys, na noite de domingo, dia 2 de fevereiro, em Los Angeles. A mulher do rapper tirou o casaco perante todos os fotógrafos e ficou com um vestido completamente transparente, exibindo as partes íntimas.

A presença do casal causou indignação e muito se tem falado sobre este momento. Aliás, dizem que o rapper e a modelo terão sido convidados a deixar a gala depois da exibição polémica, mas também há quem diga que tal informação não corresponde à verdade e que saíram por vontade própria.