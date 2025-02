Kanye West terá perdido um contrato que lhe iria render 20 milhões de dólares (19.47 milhões de euros) para atuar no Japão, após a polémica presença do rapper e de Bianca Censori nos Grammys, revela o Daily Mail.

De recordar que durante a passadeira vermelha da cerimónia, que aconteceu no domingo, 2 de fevereiro, o casal posou num momento já muito falado.

Em frente às lentes dos fotógrafos, a mulher do rapper tirou o casaco que tinha vestido e mostrou-se com um vestido completamente transparente, exibindo as partes íntimas.

De acordo com o Daily Mail, Kanye tinha assinado um contrato para dois concertos no Tokyo Dome, em maio, que terão agora ficado sem efeito após a polémica passagem pela passadeira vermelha dos Grammys.

"O Kanye está a 'lixar' cada oportunidade que recebe. Este momento foi arrepiante e repugnante, e foi recebido com horror no Japão", revelou uma fonte, em Tóquio, à referida publicação.

"O Japão está a ter um despertar cultural sobre os direitos das mulheres e o movimento MeToo está muito forte aqui. O que ele fez foi visto como um ato de controlo coercivo, o que é completamente inaceitável."

De relembrar que o casal tem vivido em Tóquio, Japão, nos últimos meses.

