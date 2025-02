Kanye West e Bianca Censori deixaram todos de 'boca aberta' na passadeira vermelha da gala de entrega dos prémios Grammy. Isto porque a mulher do rapper retirou o casaco e ficou com um vestido transparente que deixou tudo a nu.

De acordo com o Daily Mail, o Page Six relatou que o casal foi convidado a deixar o evento depois da presença polémica, e até teriam sido "escoltados pela polícia". Aliás, segundo a Variety, dizem que o rapper não foi convidado oficialmente para a gala. No entanto, outra fonte alega que "eles saíram por vontade própria".

Nas redes sociais, os fãs comentaram que a exibição de Bianca Censori foi "perturbadora" e que a modelo deveria ser "expulsa" do evento.

