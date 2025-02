Em 2016, Kanye West revelou que sofria de transtorno bipolar após uma "emergência psiquiátrica". Porém, o rapper agora que foi erradamente diagnosticado e que afinal, sofre com espectro do autismo.

A revelação foi feita por Kanye enquanto conversava com Justin Laboy, no podcast 'The Download'.

O músico, que agora usa o nome artístico Ye, disse ao podcaster que foi a sua mulher, Bianca Censori, que o pressionou a consultar um novo médico devido ao seu ceticismo relativamente ao diagnóstico de transtorno bipolar que recebeu há quase uma década.

"A minha mulher levou-me ao médico, porque disse: 'Há qualquer coisa na tua personalidade que não parece ser bipolar, já vi bipolaridade antes'. E vim a descobrir que, na verdade, é um caso de autismo que eu tenho", disse West, acrescentando que o transtorno o deixou obstinado e fazendo referência ao título de seu hit 'Can't Tell Me Nothing'.

Kanye afirmou ainda que o autismo, um distúrbio neurológico e de desenvolvimento, alimentou parte do seu estranho comportamento público, referindo-se especificamente a dois momentos. Um em que usou um boné com a inscrição 'Make America Great Again', em 2018, e elogiou Donald Trump, dizendo: 'As pessoas não me podem impedir de o amar'; e outro em que o rapper ditou comentários antissemitas que levaram ao fim da sua lucrativa colaboração com a Adidas.

Mais à frente na conversa, Kanye West assumiu que o seu comportamento tem sido difícil para as pessoas mais próximas: "É muito difícil para elas, porque eu sou um homem adulto. Elas não podem assumir o controlo da minha conta bancária nem controlar o que estou a escrever no X".

O cantor revelou que já não toma os medicamentos prescritos para o transtorno bipolar, afirmando que os mesmos bloqueavam a sua criatividade.

O ex-marido de Kim Kardashian descreveu o autismo como uma "cena de Rain Man", um filme de 1988, baseado na história de um homem que descobre que tem um irmão com a mesma doença.

"Quando os fãs me dizem para fazer o meu álbum de uma certa maneira, eu faço da maneira oposta. A sensação constante de não estar no controlo, deixa-me fora de controlo", rematou.

Recorde-se que esta semana tem sido marcada pelo momento em que a mulher de Kanye West, Bianca Censori, posou praticamente nua na passadeira vermelha dos Grammys, levando a questionar os fãs se a mesma terá sido ou não obrigada pelo rapper.

