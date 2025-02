Kanye West não para de se envolver em polémicas. Depois de ver a sua conta do X bloqueada pelas publicações antissemitas que fez, o rapper decidiu agora colocar uma camisola à venda no site da sua marca.

Após ter lançado uma nova coleção, Kanye apagou todas as peças do site e deixou apenas uma à venda: uma T-shirt branca com uma suástica, um dos símbolos mais polémicos e ofensivos para a comunidade judaica.

Recorde-se que na sexta-feira, 7 de fevereiro, uma série de publicações partilhadas na sua conta do X incluíam a declaração: "Eu adoro o Hitler. Eu sou um nazi".

© Site Kanye West

