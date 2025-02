Kanye West apagou a sua conta do X, depois de publicar um discurso sobre Taylor Swift durante o Super Bowl e agradecer a Elon Musk, dono da plataforma, por permitir que ele "desabafasse".

O rapper, que causou alvoroço na 'red carpet' dos Grammys, quando a sua mulher, Bianca Censori, surgiu nua no evento, já tinha provocado indignação devido aos seus comentários antissemitas nas redes sociais e em entrevistas.

Na sexta-feira, 7 de fevereiro, uma série de publicações partilhadas na sua conta do X incluíam a declaração: "Eu adoro o Hitler. Eu sou um nazi".

A conta de West teve, posteriormente, um 'aviso de conteúdo sensível' devido às declarações ofensivas, mas as publicações fizeram com que algumas celebridades como David Schwimmer e Piers Morgan pedissem para que o artista fosse banido da plataforma.

O rapper, também conhecido como Ye, parece ter excluído a sua conta depois das publicações que fez durante o Super Bowl, que aconteceu no domingo, 9 de fevereiro.

Durante o campeonato de futebol americano, que incluiu a apresentação de Kendrick Lamar no intervalo, West partilhou um discurso sobre Taylor Swift, que estava no New Orleans Superdome para apoiar o seu namorado, Travis Kelce, que joga pelo Kansas City Chiefs.

Parecendo referir-se à música de Lamar, 'Not Like Us', West escreveu: "Porque é que estamos a permitir que a Taylor Swift seja vista na televisão a cantar uma canção sobre criticar um homem negro e acusá-lo de coisas que lhe podem arruinar a vida?".

Mais tarde, o rapper escreveu então: "Vou sair do X. Agradeço ao Elon [Musk] por me permitir desabafar. Foi muito catártico usar o mundo como uma caixa de ressonância. Foi como uma viagem de Ayahuasca. Amo todos aqueles que me deram energia e atenção".