Simon Cowell adiou as audições do programa 'Britain’s Got Talent' na sequência da morte de Liam Payne.

"Devido à trágica morte de Liam Payne, o 'BGT' decidiu adiar as audições em Blackpool. Pedimos desculpa por qualquer inconveniência que poderá causar", informou-se na rede social X, antigo Twitter.

Numa outra partilha, é prestada homenagem ao artista: "Estamos devastados com as tristes notícias da morte de Liam Payne. Enviamos o nosso amor, força e condolências para todos os entes queridos, família e amigos neste momento incrivelmente difícil".

Cowell, de 65 anos, formou os One Direction (juntamente com Nicole Scherzinger) depois dos músicos terem participado no programa 'X Factor', em 2010.