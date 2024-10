O mundo da música ficou em choque com a morte de Liam Payne. O vocalista, que se tornou conhecido enquanto membro dos One Direction, morreu esta quarta-feira, dia 16 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

O início da carreira... e da fama

O caminho pela fama começou em 2008, com apenas 14 anos, quando participou no 'The X Factor' britânico ('Fator X' em português) para mostrar o seu talento enquanto cantor.

Dois anos depois, em 2010, voltou a participar no formato de talentos no qual, após uma decisão de Nicole Scherzinger e Simon Cowell formou uma boy band que viria a ter um sucesso mundial: os One Direction. Foi ao lado de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik que ascendeu à fama.

Em 2011, o grupo lançou o seu primeiro álbum de estúdio 'Up All Night' (2011), tendo chegado ao primeiro lugar Billboard, no Reino Unido.

Juntamente com os seus companheiros lança ainda 'Take Me Home' (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) e Made In the AM (2015).

A carreira a solo

Em 2016, o também guitarrista inicia uma carreira a solo - assinando contrato com a editora Capitol Records - pouco após os One Direction anunciarem a pausa no grupo. Durante este período lançou hits como 'Strip That Down', 'Get Low' e 'Stack It Up'.

A batalha contra o vício do álcool

A batalha contra o vício no álcool tinha anos. Em 2017, após a separação dos One Direction e do nascimento do filho, Bear, fruto do antigo relacionamento com a também cantora Cheryl Tweedy, iniciou um tratamento de reabilitação.

Contudo, a luta não ficou por aqui. Em 2022, iniciou mais um tratamento depois de uma polémica participação no podcast de Logan Paul, no qual criticou Zayn Malik (o primeiro a abandonar o grupo para seguir uma carreira a solo).

Em julho de 2023, através de um vídeo que partilhou no YouTube, Liam garantiu que estava sóbrio e que se tinha tornado num melhor pai, revelando que não consumia álcool há seis meses.

Siga o link

Liam James Payne caiu, esta quarta-feira, de um terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. As circunstâncias da morte - se foi acidental ou não - ainda estão a ser apuradas pelas autoridades, uma vez que o cantor estaria sob o efeito de drogas e álcool.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.