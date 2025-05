Simon Cowell temeu o pior quando caiu de uma bicicleta elétrica, em 2020. Ao recordar o acidente, o jurado de programas como o 'Britain's Got Talent' disse que os médicos na altura pensaram no pior cenário.

"[O médico] mostrou-se o raio X e disse: 'Não vou mentir, Simon, não sei se consigo resolver isto, o que significa que provavelmente não vais voltar a andar, e a operação pode demorar 11 horas", lembrou no podcast 'How To Fail', em conversa com Elizabeth Day.

"Eles disseram o óbvio - que podia não dar certo - e eu só conseguia pensar na minha família e em tudo. Naquele momento, percebes que o mais importante é a tua saúde", acrescentou, destacando que o acidente acabou por ser uma "chamada de atenção" sobre o seu estilo de vida "louco" e o ensinou a parar de correr riscos de vida. "Foi um despertar."

