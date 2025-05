Lembra-se do grandioso programa 'All Together Now', com apresentação de Cristina Ferreira e 100 jurados? Catarina Castanhas foi a grande vencedora do concurso de talentos, que procurava a melhor voz de Portugal.

Quatro anos depois de vencer o formato, a jovem cantora marcou presença no 'Dois às 10'.

Catarina conversou esta quarta-feira, 14 de maio, com Cristina Ferreira sobre o impacto que 'All Together Now' teve na sua vida.

"Para muitas pessoas é um programa, mas para mim foi a mudança total na minha vida", confessou, explicando que o programa lhe deu a certeza de que poderia viver apenas da música.

Catarina diz ainda estar a procurar a sua identidade artista, mas a verdade é que não mais parou desde a participação no programa da TVI. Colaborações com artistas conhecidos, novos singles e concertos têm marcado a sua agenda artística.

