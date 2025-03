Miguel Moura foi o convidado especial de Manuel Luís Goucha no seu programa desta segunda-feira, dia 24. O artista alentejano, que se tornou conhecido do público após participar no programa 'All Together Now', lembrou o período difícil em que esteve afastado da música - durante sete meses - tendo, durante esta fase, feito outros trabalhos.

"Nem tinha noção do impacto que iria ter e continua a ser ainda novidade para mim", confessou, referindo-se ao sucesso que entretanto alcançou.

"Fui infeliz porque deixei de fazer aquilo que gosto de fazer, deixei de ter contacto com as pessoas, que é uma coisa que me alimenta", completou.

