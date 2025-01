O 'Passadeira Vermelha' voltou mesmo cheio de novidades! Se no programa da passada segunda-feira foi anunciada outra comentadora para o painel, eis que surgiu, esta terça-feira, um vídeo nas redes sociais que deixa o mistério no ar.

Há mais uma celebridade que vai deixar os seus melhores comentários no formato da SIC Caras.

No vídeo é possível ver uma mulher, com uma máscara, e a responder que 'sim' ou que 'não' a variadas perguntas. Nas respostas dadas ficamos a saber que a nova cara do programa não é atriz, porém já entrou numa novela. A misteriosa cara é ainda "ativa no digital", "gosta de rádio" mas não é cantora.

Quem será a nova comentadora que se irá juntar a Liliana Campos, Hugo Mendes, Carolina Ortigão, Sara Norte, Joana Latino, Filipa Torrinha Nunes, Heitor Lourenço, Zulmira Garrido e Nuno Azinheira?

Leia Também: "O novo namorado da Luciana Abreu é um belo pedaço de rapaz"