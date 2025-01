"Terminei a tour 2024 e iniciei a tour 2025 da melhor forma: em cima do palco, como tem vindo a ser hábito nos últimos anos. À meia noite, houve direito a vídeochamada com as minhas filhas para passarmos 'juntas' a mudança de ano". Foi assim que Luciana Abreu começou a publicação que fez no Instagram.

A artista esteve a falar aos fãs sobre a Passagem de Ano, tendo destacado também a homenagem que fez a Marco Paulo e Simone de Oliveira.

"Foi uma noite de emoções: estreei a minha singela homenagem ao nosso enorme Marco Paulo e à nossa grandiosa Simone de Oliveira. Desejo muito conseguir honrar sempre o vosso extraordinário legado", disse.

"Continuo a emocionar-me sempre que percebo que há pessoas que fazem milhares de quilómetros para assistirem aos meus espetáculos, como foi o caso deste espetáculo na Quinta da Malafaia, onde fui brindada com público do Canadá, Angola, Luxemburgo, Suíça, Brasil e de todos os cantos de Portugal", contou depois.

"Sou uma mulher/artista muito abençoada e estupidamente feliz. Que 2025 seja um ano brilhante para todos nós querida família", rematou.

Leia Também: Gémeas de Luciana Abreu já têm sete anos! "Meus anjinhos da guarda"