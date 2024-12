Hoje, 23 de dezembro, é dia de festa para Luciana Abreu. As filhas gémeas da apresentadora e artista, Amoor e Valentine, completam sete anos de vida.

Sendo uma mãe muito 'babada', Luciana fez questão de assinalar a data através de uma bonita partilha nas redes sociais.

Destacando uma série de imagens que testemunham o crescimento das gémeas, que nasceram do anterior casamento com Daniel Souza, a personalidade deixou a seguinte dedicatória:

"Meus anjinhos da guarda, vocês ensinaram-me a acreditar nas minhas bênçãos, não nos meus medos. A cultivar a minha felicidade e a pertencer a mim mesma.

Durante anos, não me dei conta do peso que carregava até vos conhecer. Tornaram a minha vida mais leve e aprendi a abrir mão das minhas expectativas. Parei de me dececionar, consequentemente passei a sentir-me feliz e abençoada. Sonhos novos precisam de tempo. Saboreemos os nossos sonhos, à medida que eles nos passam pelos lábios.

Obrigada meus amores por manterem vivo o murmúrio da esperança nos nossos ouvidos. Vocês são muito mais do que tudo aquilo que um dia eu fui capaz de conseguir imaginar. Parabéns pelos 7 aninhos de puro Amor e Valentia. Que a Mamã Muxima vos continue a proteger e a abençoar".

Veja as imagens na galeria.

