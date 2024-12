Luciana Abreu atou com as filhas gémeas Amoor e Valentine no edifício do grupo Impresa, em Paços de Arcos, a propósito do Mercado de Natal da SIC Esperança.

Um momento especial que a artista fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde além de ter mostrado imagens da atuação, também partilhou momentos com colegas e amigos.

Entre as partilhas podemos ainda ver a pequena Amoor a dar um autógrafo.

"Com amor e por amor, sempre", escreveu na legenda da publicação que pode ver abaixo.

