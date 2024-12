Foi de coração aberto que Luciana Abreu esteve no programa 'Passadeira Vermelha', a propósito da celebração do 11.º aniversário do formato de comentário social da SIC Caras.

Um dos momentos foi destacado pela artista e apresentadora nas redes sociais, nomeadamente quando se dirige a Joana Latino, uma das comentadoras.

"Tu não és uma Luciana Abreu e infelizmente não és capa de uma revista. Ou felizmente. Eu, no teu lugar, ficaria feliz com isso, porque é o meu calcanhar de Aquiles", notou Luciana.

"Infelizmente, para eu poder fazer aquilo para o qual eu estou formatada, que é o que me faz verdadeiramente feliz, um privilégio para mim, ser uma artista, uma referência, um incentivo, uma inspiração… [isso é necessário]. É por isso que ao domingo não abdico de estar com o público, o povo, que me olha com olhos de profunda tristeza", completou, referindo-se ao 'Domingão', programa que apresenta na SIC.

