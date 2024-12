A propósito do 11.º aniversário do 'Passadeira Vermelha', Liliana Campos e Hugo Mendes foram convidados a participar no programa de Carolina Patrocínio, 'What's Up TV'.

Ao serem questionados pela apresentadora sobre como era a relação entre todos, o comentador revelou: "A nossa sorte é: eles dão-se mal no ar mas depois aquilo acaba e fica tudo bem."

Já Liliana acabou por confessar: "Ao contrário do que as pessoas possam pensar, o ambiente é muito bom. Já houve alturas mais difíceis mas, nesta fase, nestes últimos meses, tem sido um ambiente bom cá fora. Depois lá dentro como chocam a nível de opiniões, sobem o tom e temos que os deixar falar porque naquela altura é impossível dizer para ter calma."

Recorde-se que, para além de Hugo Mendes e Liliana Campos, fazem ainda parte do painel: Sara Norte, Nuno Azinheira, Filipa Torrinha Nunes, Zulmira Garrido, Heitor Lourenço e Joana Latino.

