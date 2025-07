Ricardo Araújo Pereira considerou que o facto de os Anjos se terem sentido ofendidos com o vídeo partilhado por Joana Marques "não pode servir para definir se as coisas podem ou não ser ditas".

Ricardo Araújo Pereira, uma das testemunhas do processo que opõe a banda Anjos a Joana Marques, considerou, esta segunda-feira, que, se a humorista for condenada, "sofre qualquer cidadão" e que o facto de a dupla Sérgio e Nelson Rosado ter-se sentido ofendida "não pode servir para definir se as coisas podem ou não ser ditas". "Eu acho que se a Joana for condenada, também eu sofro. Em primeiro lugar, sofrem todos os que tiverem a mesma profissão do que a Joana. Em segundo lugar, sofre qualquer cidadão", afirmou Ricardo Araújo Pereira em entrevista à SIC Notícias. O apresentador de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' afirmou que não vê nada de "ilícito" no vídeo partilhado por Joana Marques e que deu origem ao processo. "Não vejo maneira disso poder ser ilícito. Essa é a questão. Não digo que não tenha ofendido, até porque é uma alegação que não pode ser contestada, (...) mas isso não pode servir para definir se as coisas podem ou não ser ditas", disse, sublinhando que "as pessoas ofendem-se com várias coisas". O humorista lembrou que "os Anjos têm um documento da empresa responsável pela captação e transmissão do som, admitindo os problemas técnicos graves que causaram aqueles problemas... mas não processaram". "Têm provas de várias pessoas que os ameaçaram de morte... não processaram nenhuma. A Joana Marques fez uma piada e já vamos no quarto dia de julgamento", acrescentou. Ricardo Araújo Pereira considerou que o "único acordo possível desejado pelos queixosos", Sérgio e Nelson Rosado, seria a "retirada do vídeo", mas tal "seria assumir uma culpa que não existe" e "abrir um precedente bastante grave". "Seria a Joana a dizer às pessoas: 'Atenção, se alguém ofender com o que digo, avisem, que eu retiro'. Portanto, acho que ela passaria a não fazer mais nada", afirmou. Esta segunda-feira, antes de entrar em tribunal, Ricardo Araújo Pereira sublinhou, em declarações aos jornalistas, já tinha referido que "não faz sentido processar a Joana Marques". Já durante o seu depoimento, o humorista afirmou que "assassinar uma canção é uma expressão bastante conhecida" e "não significa que se está a pôr quem assassina uma canção no mesmo plano que a Rosa Grilo". No fim do depoimento, novamente em declarações aos jornalistas, o apresentador de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' defendeu que a "Joana [Marques] não tem responsabilidade nenhuma sobre as pessoas que vão pôr comentários desagradáveis sobre os Anjos, que pelos vistos fizeram ameaças de morte".

O que está em causa neste julgamento?

Os Anjos decidiram avançar com um processo em tribunal contra Joana Marques depois de a humorista ter partilhado nas suas redes sociais um vídeo no qual fazia uma piada com a atuação dos cantores no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão.

A banda defende que a paródia de Joana Marques levou ao cancelamento de vários espetáculos, prejudicando a carreira dos irmãos Rosado e provocando prejuízos avultados para os músicos e a restante equipa que os acompanha. Além do alegado prejuízo financeiro, dizem ainda ter sofrido danos psicológicos e ameaças que se estenderam a toda a família. Ao avançarem para tribunal pedem uma indemnização de mais de 1 milhão de euros.

A primeira sessão do mediático julgamento começou a 17 de junho, com Sérgio Rosado a partilhar perante o juiz que "teve uma crise de acne" provocada pelo stress. No dia seguinte, os artistas voltaram ao tribunal.