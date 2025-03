Este sábado, 8 de março, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher e muitas foram as publicações feitas a respeito do tema nas redes sociais.

E nem a realeza ficou de fora. A princesa Eugenie recorreu à sua conta de Instagram para celebrar a data e partilhou um conjunto de fotografias com as 'mulheres da sua vida', mais concretamente, com a mãe, Sarah Ferguson e a irmã, a princesa Beatrice.

"Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres. Tanta admiração pela minha querida mãe e irmã que me guiam na vida", escreveu na legenda da publicação.

No carrossel de imagens, surge ainda uma foto de Eugenie com um dos filhos na praia, em homenagem a "todas as mães de rapazes".

"E como mãe de meninos, estou a celebrar as mulheres que os criam", concluiu.

De recordar que Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, são pais de dois rapazes, August e Ernest.

