Casada com Edoardo Mapelli Mozzi desde 2020, a princesa Beatrice foi mãe pela primeira vez em setembro de 2021, quando nasceu a pequena Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. E este ano a família voltou a aumentar.

Como foi anunciado esta semana, a filha mais nova de Beatrice e Edoardo, a bebé Athena Elizabeth Rose nasceu no dia 22 de janeiro, no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres.

Além das meninas, a neta da rainha Isabel II tem ainda o enteado Christopher Woolf, que é fruto da anterior relação de Edoardo com Dara Huang.

"A Beatrice acolheu a criança como parte da sua vida desde o início", partilhou uma amiga de Beatrice em conversa com a People em 2019, referindo-se ao enteado da princesa.

E agora que a família voltou a crescer com a chegada de Athena, reunimos na galeria algumas curiosidades sobre as filhas e o enteado de Beatrice.

Leia Também: Bem-vinda, Athena! Princesa Beatrice já foi mãe pela segunda vez