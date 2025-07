Tom Cruise e Ana de Armas têm sido vistos juntos nos últimos tempos, mas fontes afirmavam que a relação que os unia não era romântica e que esta aproximação se devia a questões de trabalho. No entanto, as mais recentes informações que nos chega pela imprensa internacional dizem o contrário.

Os atores foram vistos a trocar demostrações de afeto em público durante uma viagem a Vermont, no passado fim de semana, como relata a People.

Tom Cruise, de 63 anos, e Ana de Armas, de 37, foram fotografados a caminhar de mãos dadas - e isto acontece cerca de cinco meses depois de terem começado a surgir os primeiros rumores de romance (que nunca foram confirmados, pelo contrário).

No que ao look diz respeito, o ator estava com uma t-shirt azul justa e calças no mesmo tom, além de um boné também a combinar. O visual ficou completo com uns óculos escuros e ténis brancos.

Por sua vez, Ana de Armas estava com uma t-shirt branca e calças de ganga. A atriz optou pelo cabelo apanhado e uns ténis pretos. Vejas as imagens nas publicações abaixo.

O início dos rumores do romance de Tom Cruise e Ana de Armas

Foi em fevereiro que começaram a falar pela primeira vez de Tom Cruise de Ana de Armas como um possível novo casal. Na altura, os atores foram fotografados numa noite em Londres.