O duque e a duquesa de Westminster, Hugh Grosvenor e Olivia Henson, que casaram em junho de 2024, anunciaram que vão ser pais pela primeira vez.

No comunicado que chegou à imprensa, é avançado ainda a data esperada para a criança nascer.

"O Duque e a Duquesa de Westminster estão muito felizes em partilhar que a Duquesa está à espera de um bebé no verão. O casal está encantado com a notícia e muito ansioso para começar uma família juntos".

Recorde-se que Hugh Grosvenor, afilhado do rei Carlos III, e Olivia Henson casaram na Catedral de Chester e o evento contou com a presença do Príncipe William e da Princesa Eugenie.

Amigo de vários membros da realeza, Hugh é ainda padrinho do príncipe George e do príncipe Archie.

