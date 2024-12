À semelhança do pai, o príncipe André, também as princesas Beatrice e Eugenie, suas filhas, não passarão o Natal com a família real este ano, em Sandringham.

Segundo a revista Hello!, as princesas celebrarão a época com as famílias dos respetivos maridos - será a primeira vez que tal acontece desde que subiram ao altar.

Beatrice, de 36 anos, é casada com o empresário de imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi. Este é filho da britânica Nikki e do italiano/britânica conde Alex Mapelli Mozzi.

Nikki e Alex separaram-se quando Edoardo era criança e, desde então, este passou a viver com a mãe e o padrasto, o antigo político Christopher Shale (que morreu em 2011, vítima de doença cardíaca).

Esta voltou a encontrar o amor ao lado do escultor David Williams-Ellis, enquanto que o pai de Edo casou-se com Ebba Margaretha Antonie von Eckermann.

Já Eugenie, de 34 anos, é casada com o executivo Jack Brooksbank. Esta partilha uma ligação especial com George e Nicola Brooksbank, seus sogros, já tendo descrito os mesmo como "pessoas maravilhosas".

Na quinta-feira, dia 16 de dezembro, a imprensa britânica adiantou que o príncipe André teria sido impedido de festejar - pelo menos publicamente - o Natal com a família real, após ter-se visto envolvido em mais uma polémica devido à sua amizade com um empresário chinês, que foi acusado de espionagem.

Assim, o rei Carlos e a rainha Camilla comemorarão a data na companhia dos filhos da monarca, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, de William e Kate Middleton e outros membros da 'Firma'.

Leia Também: Príncipe André 'barrado' do Natal com a família real