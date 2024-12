As polémicas em torno do irmão do rei Carlos III continuam.

O Natal do príncipe André será diferente este ano, avança a Sky News. Ao que parece, o irmão do rei Carlos III não vai marcar presença em Sandringham, onde a família real se junta para comemorar a quadra. Sarah Ferguson, sua ex-mulher e com a qual mantém uma boa relação, também não faz parte da lista de convidados. A cadeia de televisão adianta que esta decisão tem como base as recentes notícias que ligam André a um suposto espião chinês, com quem "cortou relações, seguindo os conselhos das autoridades", de acordo com o seu gabinete de comunicação. O pai das princesas Beatrice e Eugenie marcou presença em Sandringham nos últimos dois anos, e foi mesmo visto ao lado de outros membros da realeza para a tradicional missa de Natal na Igreja de Santa Maria Madalena. Já Sarah Ferguson, de quem se divorciou em 1996, marcou presença neste evento familiar pela primeira vez em décadas no ano passado. Leia Também: Príncipe André corta relações com amigo 'barrado' à porta do Reino Unido