Sarah Ferguson tem-se mantido bastante discreta no que diz respeito às suas aparições públicas e, segundo a imprensa internacional, o responsável por isto é o rei Carlos III.

Numa entrevista à Sky News Australia, um especialista em realeza notou que a duquesa de York "não é o tipo de pessoa" com quem o monarca se dê, justificando desta forma o facto desta não se reunir com a família real desde a Páscoa.

No que ao assunto diz respeito há ainda quem diga que o distanciamento se deva à disputa de Carlos III com o príncipe André, seu irmão, em relação à segurança da atual residência.

De acordo com o The Sun on Sunday e o The Times, a segurança da Royal Lodge, propriedade em que André vive, custa ao soberano mais de 4 milhões de euros por ano, valor que estará a sair do próprio, uma vez que André perdeu o direito à proteção policial quando se afastou dos deveres reais (depois do escândalo sexual em que se viu envolvido).

Farto de arcar com os custos, o rei quer que André e Sarah Ferguson - uma vez que continuam a viver juntos - saiam da moradia.