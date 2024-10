A família real britânica vai aumentar em breve. A princesa Beatrice, filha do príncipe André e de Sara Ferguson, duquesa de York, está grávida pela segunda vez, conforme anunciado pela Casa Real nas redes sociais.

"Sua alteza real, a princesa Beatrice, e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi estão muito felizes em anunciar que aguardam a chegada do segundo filho em comum no próximo ano; um irmão para o Wolfie e para a Sienna", lê-se no comunicado.

"Sua majestade, o rei, já foi informado e ambas as famílias estão em êxtase com a novidade", concluiu-se.

Recorde-se que Beatrice e Edoardo são pais da pequena Sienna Elizabeth, que completou três anos em setembro. O empresário é também pai de Christopher Woolf, de sete anos, que nasceu de uma relação anterior.

Beatrice, sublinhe-se, é sobrinha do rei Carlos III.

