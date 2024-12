O príncipe André não irá participar no almoço de Natal da família real britânica que acontecerá esta quinta-feira, dia 19, avança a imprensa.

O irmão do rei Carlos III, de 64 anos, não estará entre os convidados do habitual evento que todos os anos junta a família no Palácio de Buckingham.

O almoço, que contará com 70 pessoas, é privado, sendo que os membros costumam ser fotografados à chegada ao local.

A notícia chega dias depois de ter sido confirmado que André e a ex-mulher, Sarah, duquesa de York, também não se iriam juntar à restante família em Sandringham, no Natal.

Vale notar que o príncipe viu-se envolvido numa polémica por causa da ligação com o empresário chinês Yang Tengbo, que foi acusado de espionagem.

