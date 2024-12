Antes da tradicional celebração de Natal que todos os anos tem lugar em Sandringham, o rei Carlos III será o anfitrião de um almoço de Natal.

Ora, ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos, desta vez o almoço acontecerá no Palácio de Buckingham e não no Castelo de Windsor.

Os duques de Edimburgo, a princesa Ana, Mike e Zara Tindall, as princesas Beatrice e Eugenie e respetivas famílias estão entre os convidados.

William e Kate Middleton também deverão ir, se não decidirem partir para a Anmer Hall, em Norfolk, a propriedade onde, habitualmente, se refugiam com os filhos durante as férias escolares.

O The Sunday Times adiantou que o príncipe André foi aconselhado a chegar discretamente ao almoço, tendo em conta o escândalo em que se viu envolvido, devido à sua ligação com um empresário chinês, que foi acusado de espionagem.

