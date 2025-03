O príncipe William fez questão de cumprimentar as centenas de crianças que o receberam com entusiasmo numa visita do membro da realeza ao Sporting Khalsa FC, em Willenhall.

Na chegada, o filho mais velho do rei Carlos III foi recebido calorosamente pelos mais novos, e moradores locais, que se reuniram para o conhecer.

"Olá! É bom ver-vos a todos", disse William enquanto posada para selfies, via cartazes, conversava e cumprimentava as crianças, não tendo faltado vários 'high fives', como relata o Mirror. Aliás, até fez uma piada, brincando que "quebrou o recorde de maior número de 'high fives' em 10 minutos".

Veja nas imagens da galeria a recepção calorosa a que o príncipe teve direito.

Leia Também: Príncipe William aproveita viagem oficial para fazer escapadinha privada