6. Limão

À semelhança do laranja, o limão, pouco apreciado, por ser ácido e pouco doce, pode ser um forte aliado na prevenção de gripes e constipações. A presença de vitamina C confere-lhe uma ação antioxidante. O limão é também um potente agente bactericida e age como agente equilibrador do PH do organismo.

7. Gengibre

A conquistar cada vez mais adeptos, o gengibre de paladar intenso, quase picante, tem ação antioxidante, anti inflamatória e bactericida. Pode ser incluído na confeção dos pratos, saladas, cru ou ainda em infusões. É um alimento de eleição no reforço do sistema imunitário. É muito usado em chá juntamente com canela, limão e mel. Este aé uma das melhores receitas caseiras para acelerar o tratamento de gripes e constipações.

8. Maçãs

Rica em fibra alimentar, vitaminas e minerais, a maçã é um excelente alimento para fazer os snacks de meio do dia; dando alguma energia, favorecendo a absorção de água e beneficiando o sistema intestinal. Não é por acaso que existe o ditado inglês "uma maçã por dia mantém o médico afastado".

9. Sopa de legumes

A sopa é um dos melhores alimentos. Comer uma sopa de legumes como entrada é excelente pelo efeito hidratante, saciante, e todos os outros benefícios que os vegetais incluídos na sopa lhe transmitem. Devemos sempre começar a refeição com uma sopa de legumes; é das melhores medidas que podemos tomar do ponto de vista nutricional.

10. Chás e infusões

São uma das formas mais agradáveis de nos mantermos hidratados no inverno, podendo sempre ir buscar benefícios adicionais de acordo com a erva ou ervas com as quais se faça a infusão. Há infusões para todos os gostos e para todas as maleitas. É só escolher a que mais se adequa a cada situação.

Um artigo da nutricionista Ana Filipa Baião, da Clínica Em Forma.