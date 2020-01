O vinho é uma bebida consumida há imensos anos e muitos são os estudos que demonstram os benefícios do seu consumo moderado – cerca de um copo por dia (125ml). O vinho é uma bebida alcoólica produzida através da fermentação do sumo de uva, também conhecido por mosto. A ação dos microrganismos no processo é responsável pela transformação dos açúcares da fruta em álcool etílico.

Existem vários tipos de vinho: vinho de "colheita tardia" (onde se inclui o vinho do Porto), vinho espumante, vinho branco, vinho rosé e vinho tinto. Os responsáveis pelas grandes diferenças entre eles e pelas qualidades individuais (pela cor, corpo e adstringência) de cada tipo de vinho são os compostos fenólicos. Estes dividem-se em compostos flavonoides e em não flavonoides.

Do primeiro grupo fazem parte as substâncias responsáveis pela função antioxidante dos vinhos. Dos compostos não flavonoides fazem parte as substâncias responsáveis pela redução da pressão arterial no nosso organismo que, por sua vez, reduz o risco de aparecimento de doenças cardiovasculares.

No geral, além da elevada capacidade antioxidante e dos seus efeitos na saúde cardiovascular, o consumo moderado de vinho contém ainda outros benefícios para a saúde:

1. Propriedades anti-inflamatórias

O resveratrol, composto encontrado nas uvas possui propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação crónica do nosso organismo contribuindo para a prevenção do aparecimento de diversas doenças cardíacas e auto-imunes. No entanto, esta redução da inflamação não depende inteiramente do consumo moderado de vinho. Deve também estar associado a uma dieta equilibrada e saudável, à redução do stress emocional e à prática de atividade física.

2. Saúde mental

Estudos indicam que um copo de vinho (125ml) ocasionalmente pode reduzir o nível de depressão.