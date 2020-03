Para concluir, os legumes congelados são uma excelente opção para quando tem pouco tempo, orçamento ou conveniência para dedicar à cozinha.

De um modo geral, o processo de congelamento não afeta o valor nutricional dos vegetais. O importante é que consiga pôr em prática hábitos alimentares equilibrados e saudáveis incluindo frutas e vegetais na sua alimentação. Tenha em atenção o rótulo das embalagens e a forma como cozinha os seus alimentos.

O que privilegiar

Escolha as frutas cítricas ricas em vitamina C (como a laranja, o limão, o kiwi e as tangerinas), a banana e o ananás ricos em vitaminas do complexo B, magnésio e cálcio (respetivamente) e as maçãs e as peras. Quanto aos legumes, entramos na época das ervilhas e dos espargos, ambos ricos em fósforo, vitaminas do complexo B e ácido fólico.

Um artigo de Catarina Sofia Correia, nutricionista na Clínica Tejo Saúde, Parceira Fitness Hut - Grupo VivaGym.