Citando livremente o exemplo dado pela Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, a propósito do encerramento de uma escola na capital: não se pode encerrar uma escola por motivos de quarentena e os alunos atravessarem a estrada e irem para o centro comercial. Perguntas e respostas: o que se sabe e não sabe sobre a nova pandemia?

É preciso informar que quarentena não são férias da Páscoa antecipadas!

Por outro lado, tendo em mente que os adultos são acima de tudo exemplos para os seus filhos, os nossos comportamentos devem espelhar aquilo que queremos que os nossos filhos cumpram. Nós temos que agir em conformidade com aquilo que as autoridades recomendam e respeitar o espaço que é de todos. As regras de etiqueta respiratória e a lavagem frequente das mãos só serão eficazes e reproduzidas pelos nossos filhos, se nós, os adultos, efetivamente as cumprirmos.

Por outro lado, porque as crianças gerem a ansiedade de forma muito diferente dos adultos, é muito importante explicar-lhes que há hospitais, médicos, enfermeiros e técnicos dedicados, todos os dias, a todas as horas, para garantir apoio a todas as crianças e a todos os adultos que precisam. Esta é uma mensagem de esperança naquilo que nós, como sociedade, conseguimos organizar para defender quem precisa, numa inversão digna da lei da sobrevivência do mais forte. E creio que todos nós queremos que os nossos filhos cresçam a acreditar num mundo melhor, ao invés de um mundo cheio de chico-espertismo ignorante.

Isto é simples de dizer e tem que ser dito de forma simples e direta.

O alarmismo excessivo dos adultos, a forma como simultaneamente se vai à praia num dia de calor e se esvaziam prateleiras de supermercado, num contra-senso desmedido, tem que ser explicado. As crianças conseguem perceber quando os adultos não agem com serenidade e merecem uma resposta direta e verdadeira. Vamos explicar que, neste momento, é mais importante ficar em casa, resguardados, do que ir à praia; que é mais importante usar o que temos na nossa despensa, fazer compras online e comprar o que precisamos, em vez de nos abastecermos a pensar numa quebra da logística, porque estas atitutes não protegem NINGUÉM individualmente e prejudicam TODOS.

Isto é tudo muito difícil de explicar, mas a dificuldade não reside no coronavírus em si, mas sim na explicação daquilo que nós, os adultos, face a esta nova doença, temos decidido fazer. O difícil de explicar é o nosso comportamento. Explicar o COVID-19 às crianças, garanto-vos, é fácil.

As recomendações são da médica pediatra Joana Martins.