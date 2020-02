Sabemos que após um período de incubação entre os 5.2 e os 14 dias, a pessoa infetada inicia febre, tosse seca e dificuldade respiratória. Existem sintomas acessórios como dor de cabeça, dores musculares e diarreia. Na avaliação atual dos casos, cerca de 30% dos doentes adultos irão desenvolver uma doença suficientemente grave para necessitarem de cuidados intensivos.

O que se passa com as crianças?

O conhecimento disponível no momento parece apontar para o facto das crianças serem infetadas pelo COVID-19 à mesma velocidade do adulto. No entanto, globalmente desenvolvem menos sintomas e doença menos grave. Há relatos de casos de crianças, com poucos sintomas, mas que apresentavam um padrão de infeção respiratória viral na radiografia do tórax.

Esta aparente "proteção" das crianças contra a doença grave de causa viral não é uma novidade: sabemos que a mortalidade infantil devida à varicela é 25 vezes inferior à do adulto. E mesmo a gripe comum, subtraindo o período neonatal, tem uma mortalidade 10 vezes menor nas crianças.

Isto pode ser devido ao facto das crianças serem globalmente muito menos doentes do que os adultos (têm menos doenças como diabetes, hipertensão, doença auto-imune) e terem diferenças fundamentais no seu sistema imunitário.

Ou seja, quando em contacto com uma infeção de novo, ativamos simultaneamente duas vias de defesa: uma via inata, inespecífica, disponível e ativa desde o nascimento, e outra via adaptativa, específica para cada agente infeccioso e que no fundo precisa de ser construída ao longo da vida, como se uma biblioteca de conhecimento cumulativo se tratasse.

Assim sendo, as crianças têm simultaneamente uma via inata mais ativa do que os adultos e uma via adaptativa menos conhecedora e isso aparenta colocá-las numa posição de relativa "proteção" contra a doença grave.

Quando pensar que pode ser COVID-19?

Tendo em conta que as viagens para áreas afetadas ainda não estão proibidas, devemos pensar numa infeção respiratória COVID-19 sempre que uma criança (ou adulto) apresente sintomas respiratórios e febre e tenha:

1) tido contacto com um caso identificado e confirmado de infeção COVID-19;

2) tenha viajado no período de 14 dias prévios a uma das áreas afetadas pela pandemia (China e outros países asiáticos também afetados).

Como prevenir a infeção?

Existe habitualmente algum bom-senso nas recomendações. Parece-me óbvio que viajar neste momento para a Ásia poderá ser um fator de risco considerável, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista de saúde pública.

No entanto, à parte dos EUA que suspenderam a entrada de imigrantes ou visitantes provenientes da China, Hong Kong e Macau - mesmo os cidadãos americanos e residentes permanentes regressados destas regiões têm indicação para quarentena -, não estão firmadas quaisquer medidas de contenção relativas ao comércio e transporte de pessoas e mercadorias.

Por isso, vou deixar claro: não há restrições nas viagens.

Na verdade sabemos que estas políticas americanas não se baseiam em nenhum exemplo comprovado de eficácia para o controlo de transmissão. Prova disso mesmo foram os surtos de vírus Influenza H1N1 em 2009 e vírus Ébola em 2014.

Do ponto de vista individual e sobretudo porque começa a ser possível ter a infeção COVID-19 sem viagem prévia à China, começa a ser importante divulgar as medidas de etiqueta respiratória:

- Evitar o contacto com pessoas doentes;

- Não tocar na cara, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Ficar em casa quando se está doente;

- Tapar a tosse ou espirro com o antebraço ou usando um lenço de papel prontamente descartável;

- Limpar frequentemente superfícies e objetos de uso frequente com spray de limpeza convencional;

- O uso de máscaras para proteção própria não está recomendado; a máscara deverá ser usada por pessoas com sintomas de forma a proteger as outras pessoas do contágio;

- Lavar as mãos durante 20 segundos, com água e sabão, depois de ir à casa de banho, depois de tossir, de espirrar ou de se assoar e sempre antes de comer.

Um artigo da médica Joana Martins, especialista em Pediatria no Hospital Dona Estefânia em Lisboa.