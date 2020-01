- JAPÃO -

Dois casos foram registados no Japão. O primeiro paciente é um homem que teve que ser hospitalizado a 10 de janeiro devido a febre alta e outros sintomas. O segundo caso é também de um homem que chegou ao território japonês no dia 19 de janeiro. Ambos estiveram em Wuhan.

- SINGAPURA -

Três casos confirmados. O primeiro caso do coronavírus foi anunciado a 23 de janeiro. Um homem de 66 anos residente de Wuhan, que chegou três dias antes com febre e tosse.

- COREIA DO SUL -

Até agora, dois casos confirmados. O ministério da Saúde mencionou um homem de 50 anos que trabalhava em Wuhan e começou a ter sintomas há alguns dias. O seu diagnóstico foi confirmado esta sexta-feira.

Em 20 de janeiro, o primeiro caso no país foi o de uma mulher de 35 anos que viajou para Wuhan.

- TAIWAN -

O primeiro caso registado em Taiwan é o de uma mulher que chegou a 20 de janeiro de Wuhan, onde mora, com febre, tosse e dor de garganta.

- TAILÂNDIA -

O primeiro caso de contaminação do coronavírus fora da China foi registado na Tailândia a 8 de janeiro. No total, a Tailândia confirmou já quatro casos, três deles em cidadãos chineses de Wuhan.

Dois dos pacientes chineses foram tratados e já viajaram de volta ao seu país.

- VIETNAME -

Dois chineses, um homem que chegou a 13 de janeiro de Wuhan e o seu filho, morador da cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietname, foram hospitalizados, a 17 e 18 de janeiro, respetivamente, em território vietnamita depois dos testes confirmarem a presença do vírus.

- NEPAL -

As autoridades sanitárias do Nepal confirmaram esta sexta-feira que um estudante que retornou de Wuhan, na China, deu positivo para o novo coronavírus, tornando-se o primeiro país do sul da Ásia a relatar a doença mortal. O estudante de 32 anos chegou ao Nepal a 9 de janeiro e entrou no Hospital de Doenças Infecciosas e Tropicais de Sukraraj, em Katmandu, quatro dias depois com febre e problemas respiratórios.